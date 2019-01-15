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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul 7, 8, 9. sınıf takdir teşekkür hesaplama

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Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul 7, 8, 9. sınıf takdir teşekkür hesaplama

İlk dönem sonunun yaklaşması ile birlikte takdir teşekkür hesaplamaya yönelik araştırmalar hız kazandı. 7, 8, 9. sınıf öğrencileri, not ortalamalarına göre takdir-teşekkür belgesi alabilecek. Peki, takdir teşekkür nasıl hesaplanır? 7, 8, 9. sınıf takdir teşekkür hesaplama yöntemi...

 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin ilk döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Zorlu ve yorucu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, karne heyecanının yanı sıra teşekkür-takdir beklentisi içerisinde. Hem ebeveynlerini mutlu etmek isteyen hem de çalışmalarının karşılığını almak isteyen 7,8 ve 9 sınıf öğrencileri, bir öngörüde bulunabilmek için takdir-teşekkür hesaplaması yapıyor. Bu konu da pek çok bilginin yer aldığı E- Okul sistemi de büyük kolaylık sağlıyor. Yazılı ve sözlü notlarına tek bir sayfadan ulaşma imkanı sağlayan sistemle takdir- teşekkür hesaplaması yapılıyor.

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yılsonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

DEVAMSIZLIK DURUMU DA BAŞARI BELGESİNDE ETKİLİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak. Böylece öğrenciler, 100 gün civarında yakın tatil yapmış olacak.

 

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