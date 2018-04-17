Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tahtaların içinden çıktı: 4 milyon değerinde!

    Tahtaların içinden çıktı: 4 milyon değerinde!

    DHA
    17.04.2018 - 21:11 | Son Güncelleme:

    EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir TIR’ın boş dorsesindeki tahta çıtalara gizlenmiş 3 milyon 900 bin lira değerinde, 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Sırp uyruklu sürücü Zoran S. (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Türkiye’ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Sırbistan uyruklu Zoran S. yönetimindeki TIR, sürücüsünün pasaport işlemlerinden sonra x-ray taramasından geçirildi. TIR’ın boş dorsesinde farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dedektör köpek ’Jack’ kullanılarak detaylı arama yapıldı.

    Tahtaların içinden çıktı: 4 milyon değerinde

    Dorse üzerindeki brandayı sabitlemek için kullanılan tahta çıtalara gizlenmiş 390 pakette 153 kilo 208 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 3 milyon 900 bin lira olduğu belirtildi.

    ’ARACA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM’

    Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Zoran S., uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürerek, "Aracımda ele geçirilen uyuşturucu maddeler bana ait değildir. Bu maddelerin TIR’da olduğundan haberim yok. Araca nasıl girdiklerini bilmiyorum" dedi.

    Tahtaların içinden çıktı: 4 milyon değerinde

    Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Zoran S., ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Etiketler: edirne , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri