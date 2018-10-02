Tahran’a yeni elçi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nda bakanlık mensubu olmayanların, dışarıdan büyükelçi olarak atanması önemli bir merkezi kapsadı.
Türkiye, Suriye-İdlib’de birlikte garantör ülke olduğu, ABD’de Trump yönetiminin hedefindeki İran’a Tahran Büyükelçisi olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ü atadı. İran’dan agremanın gelmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Prof.Dr. Örs, Rıza Hakan Tekin’in yerine Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi olarak göreve başlayacak. Her alanda Farsça’ya hâkimiyetiyle bilinen Prof. Dr. Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’la temaslarında da kimi zaman tercümanlık yapıyordu. Kulislerde Dışişleri’nde meslek memuru olmayan 10’dan fazla ismin büyükelçi olarak atandığı konuşuluyor. Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Mahmut Erol Kılıç da, Türkiye’nin yeni Endonezya Büyükelçisi olmuştu.
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