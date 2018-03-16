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    Tahliyeden Adalet Nöbeti'ne

    Damla GÜLER / İSTANBUL
    16.03.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:

    Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda her perşembe yapılan Adalet Nöbeti’nin 50’ncisine Cumhuriyet davasında geçen hafta tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile gazetenin muhabiri Ahmet Şık ve tiyatrocu Genco Erkal da destek verdi.

    Sabuncu, yaptığı konuşmada “Siz her hafta burada avukat Akın Atalay’a ve bizlere bir nefes oldunuz. İnşallah yarın (bugün) Akın Atalay’ı da oradan alacağız. Son kişi çıkana kadar da bu nöbet devam edecek” dedi.

    Ahmet Şık da “Sesimiz adalet arayışında olan, hukukun üstünlüğüne olan inancını yitirmeyen, umutla bekleyen tüm insanlara mücadele gücü versin diye buradayız. Haksızlığa göz yummanın, adaletsizliğe ve suça ortak olmak anlamına geldiğine inanan bizler dilsiz şeytan olmayı reddetmeye devam edeceğiz. Karanlığınıza teslim olmayacağız, boyun eğip diz çökmeyeceğiz. Gazetecilik suç değildir” dedi. Genco Erkal ise Nâzım Hikmet’in, “Vatan” adlı şiirini okudu.  

    Etiketler: adalet nöbeti , Ahmet Şık , gazetehaberleri , gündem
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