Tahliye yok

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Metin Topuz katıldı. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk görevlileri ve Topuz’un ailesi de duruşmayı izledi.

DAHA NE YAPABİLİRİM

Duruşmada söz verilen Topuz şunları söyledi: “2 yıl 3 aydır tutukluyum. Bu süreçte tam olarak ne ile suçlanmış olduğumu dahi anlamış değilim. Suçlamaların çoğu soyut düzeyde kalmış, maddi olarak elle tutulur bir şekilde delillendirilmemiştir. Hakkımda iddianame düzenlenmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen devletin gizli kalması gereken bilgilerini hangi amaçla kimden nasıl temin ettiğim, kime nasıl verdiğim, nasıl cebir ve şiddet uyguladığım, hangi gizliği ihlal etmiş olduğuma dair tek bir delil sunulabilmiş değildir. Yargılama süresince gerek avukatlarım tarafından sunulan gerek tarafınızca dosyaya istenen resmi belgelerle suçsuzluğum ispat edilmiştir. Ben ve avukatlarım suçsuzluğumun ispatı için daha ne yapabiliriz bilemiyorum. Tutukluluğuma ilişkin değerlendirmede, sözde tanık Feyyaz Öztürk’ün ifadesine ilişkin istinabe evrakının İtalya’dan beklenmesi gerekçe gösteriliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, masum ve sabıkasız bir insanın özgürlüğü, doğup büyüdüğü bu ülkenin vatandaşlığından kendi isteği ile ayrılmış, bu ülkeye giremeyen, adresi hakkında bile yalan söyleyen bir kanun kaçağının iki dudağının arasından çıkan ifadelere kurban edilmeye çalışıyor. Özgürlüğümün ve hayatımın geri verilmesini talep ediyoruz.”

Mahkeme heyeti, Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına ve İtalya’da olduğu belirtilen tanık Feyyaz Öztürk’ün ifadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.