Tahliye yok
ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Pastör Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda bulunan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Andrew Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri, büyükelçilik görevlileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı.
Duruşma için cezaevi kampusu girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davayı izlemek isteyenler arama noktalarından geçtikten sonra kampusa ulaştı. Duruşmaya Edremit’ten SEGBİS ile bağlanan Levent Alkan tanık olarak dinlendi. Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu öne süren Alkan, kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Alkan, kiliseden kovulmadığını, ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını da ifadesine ekledi. Bu iddiaları yalanlayan Brunson ise “Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı’ya yakın mı adanmışlık var mı ona bakıyoruz” diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
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