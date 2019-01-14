Tahliye talebine tıbbi ret
FETÖ soruşturması kapsamında 8 Eylül 2016’da tutuklanan Güllüoğlu Baklavaları’nın eski sahibi Faruk Güllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebinde bulundu.
Avukatı, Faruk Güllü’nün 2015 yılında mide küçültme ve obezite ameliyatı geçirdiğini belirterek 60 kilogram verdiğini ve bununla ilgili şikâyetleri olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Güllüoğlu’nu Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Güllüoğlu 31 Aralık 2018’de Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçti. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu, Faruk Güllü’nün kasık fıtığı bulunduğunu, diyeti, tedavisi ve önerilen aralıklarla poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevinde kalabileceğini belirtti.
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