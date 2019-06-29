Tahliye talebine ret
CASUSLUK suçlamasıyla tutuklu yargılanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tahliye talebi, “tutuklama gerekçelerinin devam ettiği ve tanığa baskı yapma ihtimali olduğu” gerekçesiyle reddedildi.
FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edilmesinin ardından casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile konsolosluk çalışanları izledi.
Savcı soruşturma aşamasında ifadesi alınan tanık Feyyaz Öztürk’ün Metin Topuz hakkında önemli ifadeleri olduğunu ve mahkemenin yeniden ifadesini alması gerektiğini belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi. Metin Topuz ise tanık Feyyaz Öztürk’ü tanımadığını ve hiç görmediğini söyleyerek, “Benim hakkımdaki iddialarının hiçbirini kabul etmiyorum” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Metin Topuz’un tutuklanma gerekçelerinin devam ettiğini ve tanığa baskı yapma ihtimalinin bulunduğunu belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Topuz’un, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Topuz hakkında ayrıca ‘casusluk ve gizliliğin ihlali’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle