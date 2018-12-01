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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Tahliye talebi reddedildi... Gerekçe: AİHM’nin kararı kesin değil

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Tahliye talebi reddedildi... Gerekçe: AİHM’nin kararı kesin değil

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘serbest bırakılması’ yönündeki kararının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için yapılan başvuru Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

Mahkeme, AİHM’nin kararının kesinleşmediğini gerekçe göstererek, kesinleşmiş AİHM kararların bağlayıcı olduğunu vurguladı.

AİHM, 20 Kasım’da Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde karar vermiş, bunun üzerine avukatları da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinde bulunmuştu.

 

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA...

Mahkeme, aynı gün Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak, AİHM kararının tercümesini istedi. 29 Kasım’da Adalet Bakanlığı kararın tercümesini gönderdi. Tercüme sorununun çözülmesinin ardından mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararda, AİHM’nin kararının kesinleşmiş karar olmadığına dikkat çekilerek, özetle şöyle denildi: “Anayasamızın 90. maddesinde usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır’ hükmü yer almaktadır. AİHS’nin 46. maddesinde ise ‘Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. Mahkemenin kesinleşen kararı, infazını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne gönderilir’ hükmünün yer aldığı, bu hüküm karşısında kesinleşmiş AİHM kararlarının tarafları bağladığının belirtildiği, kararın İnsan Hakları Mahkemesi’nin büyük daire kararı olmayıp, 2. Daire (bölüm kararı) olduğu, kararın tercümesinin ilk sayfasında ‘iş bu kararın sözleşmenin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir’ denilmek suretiyle daire kararının nihai bir karar niteliğinde bulunmadığının belirtildiği, AİHS’nin 44/2. maddesinde bu hususun düzenlemiş olduğu gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermek gerekmiştir.”  Mahkeme, AİHM’nin kararının AİHS’nin 46. maddesi kapsamında nihai karar olup olmadığının ve sözleşmenin 44/2 maddesi gereğince kesinleşip kesinleşmediğinin Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığına sorulmasına da hükmetti.               

                

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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