MİT TIR’ları davasında ‘devlet güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu’nun avukatları tahliye talep etti.

Enis Berberoğlu, a former journalist who was sentenced on Feb. 13 to five years and 10 months in prison for leaking classified material to a newspaper, is expected to be released in the coming days as he has been re-elected as an ...