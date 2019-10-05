Tahliye oldu
ESKİ HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘hak ihlali’ kararının ardından dün cezaevinden tahliye edildi.
Önder’i Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi kapısında kızı Ceren Önder karşıladı. Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Kazlıçeşme’de 2013’te düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ suçundan 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Önder cezasının onanmasının ardından Aralık 2018’de Kocaeli Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Önder’in avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendiren AYM, 3 Ekim 2019 tarihli kararıyla ‘ifade özgürlüğü’ hakkının ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılama yapılması için dosyanın İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.
Önder’in avukatları mahkemeye başvurarak tahliye istedi. Mahkeme infazın durdurulması ve tahliye kararı verdi.
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