Tahliye kararı verildi ancak çıkamayacak
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi dün terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, savunmasını tamamladığı gerekçesiyle bu davada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Edirne’deki cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılandığı başka bir davada 4 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmiş ve karar istinaf mahkemesince onanmıştı. Demirtaş’a bu davadan verilen 4 yıl 8 ay hapis kesinleştiği ve hükümlü olduğu için tahliye edilmedi. Demirtaş, “Hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim. Adil yargılanma için hayırlısı olsun” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’ın kesinleşen mahkûmiyetine ilişkin itiraz başvurusu ile ilgili 18 Eylül’de Strazburg’da duruşma yapacak.
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