‘Tahliye et’ kararından ‘tutuklama’ gerekçesi
ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Tahliye edilmesini” içeren AİHM kararında yer alan bir cümle, Ankara 19. Ceza Mahkemesi tarafından “Tutukluluğa devam” gerekçesi yapıldı. Mahkeme, AİHM kararındaki, yargılamanın ilk aşamasındaki Demirtaş’ın ‘sulh ceza hâkimliğince tutuklanmasının hukuki olduğu’ yönündeki değerlendirmesini tutuklamaya gerekçe yaptı.
Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir “Bu en basit tanımla AİHM kararını çarpıtmaktır, kararı olduğundan farklı göstermektir. AİHM’nin ilk tutuklama kararı için söylediği şeyi şu anki duruma uygulamak AİHM kararını hiçe sayarak istediği gibi okumaktır” dedi. Heyette yer alan bir üye ise muhalif kaldı. Üye hâkim, AİHM kararına atıf yaparak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Karşı oy yazısında özetle şöyle denildi: “AİHM, başvuranın tutukluluk halinin devamını haklı gösteren yeni unsurlar veya deliller sunulmadığı sürece mümkün olan en kısa sürede, başvuranın tutukluğunu sona erdirme görevinin davalı devlete ait olduğu kanısına varmaktadır denilmek sureti ile tespit edilen ihlallerden ayrı olarak devlete derhal tutukluğa son verilmesi yükümlüğünün yüklenmesi nedenleri ile sanığın, dosyanın geldiği aşama itibari ile yurtdışına çıkmamak, adli kontrolü uygulanmak sureti ile salıverilmesine karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir.” ◊
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