Tahliye eleştirisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava’ başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu konudaki yargılamalarda çıkan bazı mahkeme kararlarını eleştirdi. Bahçeli özetle şunları kaydetti:
“Türkiye 3.5 yıldır FETÖ’yle, kalıntılarıyla ve kripto damarıyla hukuki, siyasi, güvenlik ve diplomatik vasıtalarla kıyasıya mücadele halindedir. Bu mücadele aynı zamanda beka ve onur meselesidir. TSK, emniyet, bürokrasi, iş dünyası, eğitim, sivil toplum, yargı ve medyadaki FETÖ’cülerin tamamıyla sökülüp atılması hususunda kararlılık ihtiva eden bir mücadelenin varlığı tarihi sorumluluktur. Bu kapsamda takdir edilecek sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer taraftan FETÖ’nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmaması da ister istemez kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır.
MAĞDUR EDEBİYATI
FETÖ’yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır. Türkiye FETÖ musibetinin üstesinden mutlaka gelmek zorundadır. Bu hususta her adıma destek vereceğimiz barizdir. Ne var ki bazı FETÖ davalarıyla ilgili açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin dava süreci dün tartışmaların odağı haline gelmiştir. FETÖ’yle bağ ve bağlantıları belli ve bilinmekte olan, 15 Temmuz öncesi söz, yazı ve fiilleriyle FETÖ’nün değirmenine su taşıyan malum şahısların bazıları beraat etmiş, bazıları da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişlerdir.
FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.
ABD’YE: MELANET BİR PROJE
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Terörizm Raporu’nda, YPG ve PYD’yle birlikte FETÖ’den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen’in ‘sürgünde bir din adamı’ olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. FETÖ’yle PKK/YPG/DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse Bağdadi ve Pensilvanya’da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır.”
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