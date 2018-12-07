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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERDİNÇ ÇELİKKAN - ANKARA
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Tahliye edilen çocuklar cezaevine dönüyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Tahliye edilen çocuklar cezaevine dönüyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu Raporu’na göre tahliye edilen çocukların önemli bir çoğunluğu tekrar suç işleyerek cezaevine dönüyor. Yerinde inceleme yapılarak hazırlanan raporda, bu durumun en önemli faktörleri arasında çocuğun suç profili yüksek ailede yetişmesi ve eğitim seviyesinin düşük olması gösterildi.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) uzmanları, 12-18 yaş arası çocuklarla 19-22 yaş arası gençlerin bulunduğu İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek tespit, gözlem ve şikâyetleri bir raporda topladı. Eylül ayında yayınlanan raporda, cezaevinde özgürlüğünden mahrum bırakılanların kendi aralarında kavga, baskı, yaralama, kuruma yasak eşya sokma, kamu malına zarar verme şeklinde meydana gelen olaylara ilişkin tutanakların düzenlendiği belirtildi.

1 YILDA 386 ADLİ OLAY

Buna göre kurumda son 1 yıl içerisinde 386 olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Raporda şu tespitlere ve önerilere yer verildi: “Kurumda 125 hükümlü, 218 tutuklu olmak üzere toplam 343 özgürlüğünden mahrum bırakılan erkek çocuk bulunmakta olup bunlardan 13’ü 12-15 yaş grubu arasında, 308’i 15-18 yaş grubu arasında ve 22’si 18-21 yaş grubu arasındadır. Kurumda koğuşların temizliğinden, çocuklar sorumludur. Yapılan görüşmelerde özgürlüğünden mahrum bırakılanların birçoğu paspas, deterjan gibi temizlik malzemelerini kendi bütçeleriyle kantinden temin ettiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, ihtiyaca göre temizlik malzemesinin kurum tarafından sağlandığı kurum idaresi tarafından ifade edilmiştir.

HİJYEN YETERSİZ

Ziyaret esnasında koğuşlarda yer alan ve özgürlüğünden mahrum bırakılanlar tarafından temizlenen tuvalet ve banyoların hijyen açısından son derece yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Kurum idaresi tarafından sıcak su ihtiyacının, her bir özgürlüğünden mahrum bırakılana günlük 200 litre olacak şekilde İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü aracılığıyla sağlandığı belirtilmiş, ancak özgürlüğünden mahrum bırakılanlarla yapılan görüşmelerde bazı koğuşlara bir buçuk aydır sıcak su verilmediği ifade edilmiştir.

SUÇ PROFİLİ YÜKSEK AİLE ÇOCUĞU CEZAEVİNE SÜRÜKLÜYOR

“Kurum ziyaretinde gerek idareciler ve personel ile gerekse özgürlüğünden mahrum bırakılanlarla gerçekleştirilen görüşmelerde tutuklu kalıp tahliye edilen yahut da cezası infaz edilip salıverilen çocukların önemli bir çoğunluğunun belirli bir süre sonunda tekrar suç işleyerek ceza infaz kurumuna geldikleri anlaşılmıştır. Bu sonucu doğuran en önemli faktörlerin çocuğun parçalanmış yahut suç profili yüksek bir aileye sahip olması, yaşadığı mahalle gibi ortamların çocuğu suça sürüklediği, çocuğun kendisi ve ailesinin eğitim seviyesinin düşük olması başta olmak üzere içinde yaşadığı aile, toplum, eğitim gibi unsurların bulunduğu görülmüştür.

Bu sebeple çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi adına, ilgili kurum ve kuruluşların çocuğun üstün yararını ve sağlıklı gelişimini gözeterek çocuğu gözlemlemesi, ruhsal ve bedensel gelişimini takip etmesi, destek vermesi, infazı gerçekleştikten sonra topluma kazandırılması ve yeniden suça sürüklenmesini önleyecek bütüncül bir politikanın elzem olduğu anlaşılmıştır.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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