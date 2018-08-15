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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA
15.08.2018 - 01:37, Son Güncelleme:

'Tahliye edileceğini umuyoruz'

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'Tahliye edileceğini umuyoruz'

AVRUPA Sosyalistler ve Demokratlar Partisi (PES), yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye edilmesini istedi.

CHP’nin 14 aydır tutuklu olan ve tek başına bir odada tutulan milletvekili Berberoğlu’na PES’ten destek geldi. PES’in Twitter hesabında 7 ve 8 Ağustos’ta yayımlanan mesajlarda, “PES Enis Berberoğlu davasını yakından takip ediyor, tüm Türk ilericileriyle demokrasi mücadelesinde
dayanışma içinde duruyor” denildi.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
PES’in ikinci mesajında ise “Gazeteci ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile dayanışma içindeyiz. Demokrasi Türkiye’de tehdit altında ancak Enis Berberoğlu’nun tahliyesi için yapılan başvurunun mahkemede onaylanacağını umut ediyoruz” ifadesine yer verildi. Facebook’ta yayınlanan mesajda ise şöyle denildi: “Gazeteci ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile dayanışmayı sürdürüyoruz. Kendisi geçen yıl Erdoğan’ın siyasal muhaliflerini sindirme harekâtı sırasında tutuklanmıştı. Türkiye’de hukukun üstünlüğü tehdit altında. Ancak Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusu bu hafta mahkeme tarafından onaylanır diye umut ediyoruz. Enis Berberoğlu’nu ve hapsedilen diğer gazetecileri ve CHP ve HDP’den seçilmiş politikacıları desteklemeye devam edeceğiz.” 

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