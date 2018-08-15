'Tahliye edileceğini umuyoruz'
AVRUPA Sosyalistler ve Demokratlar Partisi (PES), yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye edilmesini istedi.
CHP’nin 14 aydır tutuklu olan ve tek başına bir odada tutulan milletvekili Berberoğlu’na PES’ten destek geldi. PES’in Twitter hesabında 7 ve 8 Ağustos’ta yayımlanan mesajlarda, “PES Enis Berberoğlu davasını yakından takip ediyor, tüm Türk ilericileriyle demokrasi mücadelesinde
dayanışma içinde duruyor” denildi.
DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
PES’in ikinci mesajında ise “Gazeteci ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile dayanışma içindeyiz. Demokrasi Türkiye’de tehdit altında ancak Enis Berberoğlu’nun tahliyesi için yapılan başvurunun mahkemede onaylanacağını umut ediyoruz” ifadesine yer verildi. Facebook’ta yayınlanan mesajda ise şöyle denildi: “Gazeteci ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile dayanışmayı sürdürüyoruz. Kendisi geçen yıl Erdoğan’ın siyasal muhaliflerini sindirme harekâtı sırasında tutuklanmıştı. Türkiye’de hukukun üstünlüğü tehdit altında. Ancak Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusu bu hafta mahkeme tarafından onaylanır diye umut ediyoruz. Enis Berberoğlu’nu ve hapsedilen diğer gazetecileri ve CHP ve HDP’den seçilmiş politikacıları desteklemeye devam edeceğiz.”
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