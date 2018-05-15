Tahliye başvurusu

Başvuruyu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Acar Başaran, Van milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve Demirtaş’ın avukatları yaptı. Mahkemeye verilen 14 sayfalık tahliye talepli dilekçede özetle şöyle denildi:



KAÇMA ŞÜPHESİ YOK

“Müvekkilin tutukluluk koşullarında yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin adil olmayacağı hususu, diğer birçok siyasi parti temsilcisi ve bizzat cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Muharrem İnce ve Sayın Temel Karamollaoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir.



Müvekkil, cumhurbaşkanlığına aday olmakla, demokratik siyasi faaliyetlerinden vazgeçme niyetinin de, herhangi bir şekilde kaçma şüphesinin de olmadığını da bir kez daha ortaya koymuştur.”



