Tahlil sonucu sorgulama nasıl yapılır? E Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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11.11.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

Tahlil sonucu sorgulama nasıl yapılır? E Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı

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Tahlil sonucu sorgulama nasıl yapılır? E Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı

Çeşitli sağlık problemleri nedeniyle devlet hastanelerinin laboratuvarlarında tahlil yaptıran vatandaşlar, bu tahlillerin sonucunu nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. İlgili personel tarafından yapılan tetkiklerin sonuçlarını online olarak ne şekilde sorgulayacaklarını araştıran kişiler, konuya dair internette bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, tahlil sonucu nasıl sorgulanır? Tahlil sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulan e-Nabız uygulaması aracılığı ile tahlil sonuçlarınızı online şekilde, hastanelere gitmeye gerek kalmadan sorgulayabilirsiniz. 7 gün 24 saat aktif olan sistemde, tahlil sonuçlarının yanı sıra doktor randevu saatleri, tahlil sonuçları, bazı hastalıklara ilişkin risk analizi, aşı takvimi, aile hekimini değiştirme talebi, organ bağışı ve en yakın hastane bilgileri gibi çeşitli bilgilere de erişilebiliyor. İşte, e- Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı...

TAHLİL SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e- Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra, yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.

Tahlil sonucu sorgulama nasıl yapılır E Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı

Tahlillerinizin sonuçları referans değeri aralıklarının dışındaysa bu farklılık renklendirmeyle size gösterilmektedir. PDF butonu ile bütün tahlil sonuçlarınızı bilgisayarınıza pdf olarak kaydedebilir sadece istediğiniz tahlil sonucunuzu seçip veya belirli tarih aralığındaki tahlillerinizi seçip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ‘Bu işlem bana ait değil’ butonuna basarak işlemin size ait olmadığı bildiriminde bulunabilirsiniz. Grafik simgesine tıklayarak tahlil sonucunuzu grafik üzerinde görebilir, aynı sayfada bulunan tablo butonu ile sonuç değerlerinizi tablo şeklinde görebilirsiniz.

Öte yandan, çektirmiş olduğunuz tüm tıbbi görüntü ve radyolojik raporlarınıza Teletıp ve Teleradyoloji sistemi entegrasyonu sayesinde tarih, hastane ve görüntü bazında erişebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz görüntünün ve raporunun üzerine tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradaki görüntü ve raporları yurt içi ve yurt dışında belirleyeceğiniz doktorlarla ve aile bireyleriyle internet ve mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Doktorlar kendi yorumlarını ekleyebilecekleri gibi başka doktorların mevcut görüntü üzerine yazmış olduğu raporları da değerlendirebilirler. Hastalığınız ile ilgili farklı doktorlardan değerlendirme almak istediğinizde, aynı görüntüleme istemini farklı hastanelerde tekrarlatmaya ihtiyaç duymayacaksınız.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

E-Devlet Kapısı Üzerinden: E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz

E-Devlet Şifreniz Yoksa: E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

E-NABIZ NEDİR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

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