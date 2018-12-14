Tahlil sonuçları E-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır? Tahlil sonuçları sorgulama
E-Nabız, tahlil sonuçlarını sorgulamak isteyen birçok kişinin ziyaret ettiği platform olmaya devam ediyor. Tüm hastanelerin tek bir platform üzerinde toplandığı ve tek hesap üzerinden tahlil sonuçlarını paylaştığı E-Nabız, merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, E-Nabız tahlil sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
E-Nabız tahlil sonuçları kişisel bilgiler ile kolayca giriş yapılan ve kan tahlili, tetkikler, radyoloji görüntüleri gibi birçok bilgiyi tek çatı altında barındırıyor. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı E-Nabız tahlil sonuçları görüntüleme ekranı ve detaylı bilgiler
E-NABIZ TAHİL SONUCU SORGULAMA
e- Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra, yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.
E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tahlillerinizin sonuçları referans değeri aralıklarının dışındaysa bu farklılık renklendirmeyle size gösterilmektedir. PDF butonu ile bütün tahlil sonuçlarınızı bilgisayarınıza pdf olarak kaydedebilir sadece istediğiniz tahlil sonucunuzu seçip veya belirli tarih aralığındaki tahlillerinizi seçip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ‘Bu işlem bana ait değil’ butonuna basarak işlemin size ait olmadığı bildiriminde bulunabilirsiniz. Grafik simgesine tıklayarak tahlil sonucunuzu grafik üzerinde görebilir, aynı sayfada bulunan tablo butonu ile sonuç değerlerinizi tablo şeklinde görebilirsiniz.
Öte yanda, çektirmiş olduğunuz tüm tıbbi görüntü ve radyolojik raporlarınıza Teletıp ve Teleradyoloji sistemi entegrasyonu sayesinde tarih, hastane ve görüntü bazında erişebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz görüntünün ve raporunun üzerine tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradaki görüntü ve raporları yurt içi ve yurt dışında belirleyeceğiniz doktorlarla ve aile bireyleriyle internet ve mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Doktorlar kendi yorumlarını ekleyebilecekleri gibi başka doktorların mevcut görüntü üzerine yazmış olduğu raporları da değerlendirebilirler. Hastalığınız ile ilgili farklı doktorlardan değerlendirme almak istediğinizde, aynı görüntüleme istemini farklı hastanelerde tekrarlatmaya ihtiyaç duymayacaksınız.
E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.
E-Devlet Kapısı Üzerinden: E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz
E-Devlet Şifreniz Yoksa: E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
E-NABIZ NEDİR?
e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.
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