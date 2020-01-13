Taha isminin anlamı nedir? Taha ne demek?

Taha isminin anlamı ve Kuran-ı Kerim'de geçip geçmediği bebeklerine bu ismi koymak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Taha ismi TDK sözlüğünde Kur'an da bir sure adı olarak belirtilmektedir.

Taha İsminin Anlamı ve Özelliği

Taha ismi sözlük anlamı tavanda bulunan pencere ya da küçük pencere olarak tanımlanmaktadır. Taha isminin bir anlamı ise Kur'an-ı Kerimde 20. sure ve Hz. Ömer'in Müslüman olmasında etkili olduğu düşünülen sure şeklindedir. Bu nedenle de çocuklara verilen bir isimdir. Erkek çocuklara verilen Taha isminin anlamı kadar kişiye kazandırdığı özellikleri de merak edilmektedir.

Taha isminin en çok dikkat çeken özelliği özgürlükçü bir kişiliğe sahip olmasıdır. Ayrıca olayları ve durumları algılama becerisi oldukça gelişmiştir. Duygularını açıklama konusunda çok zorlanmaktadır. Duygusunu yansıtmakta zorlandığı için zaman zaman yanlış anlaşılmaktadır.

Mantıklı ve akıllıca düşünme becerisi en üst sefiredir. Yaşamında karşılaştığı sorunları mantık çerçevesinde kolayca çözümleme becerisine sahiptir. Monoton ve sakin yaşam stilini benimsemektedir. Bir yere ya da bir kişiye bağlanma konusunda korkuları bulunmaktadır.

Taha İsminin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan Taha ismi, aynı zamanda Kur 'an da 20. surenin adı olarak geçmektedir. Hz. Ömer in Müslüman olmazdan önce dinlediği süredir. İslamiyet’i kabul etmesinde ise oldukça önemli olduğu bilinmektedir.