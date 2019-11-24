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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Taflan hayatlarını değiştirdi

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Taflan hayatlarını değiştirdi

Halk arasında laz kirazı ve karayemiş olarak bilinen taflan, Ordu’nun Perşembe ilçesinde devlet-sivil toplum işbirliğiyle açılan kurutma tesisi sayesinde 50 kadının hayatını değiştirdi. Kivi ve elma da kurutulacak tesisin ilk yıl hedefi 400 ton meyve işleyip 400 bin lira gelir elde etmek.

Karadeniz’de fındık bahçeleri arasında doğal olarak büyüyen ve meyveleri çoğunlukla çürümeye terk edilen taflanlar kadınların umudu oldu. Bir deterjan firması tarafından geliştirilen kurutma tesisi projesi Ordu Tarım İl Müdürlüğü ve Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği’nin (PERÜKDER) işbirliğiyle hayata geçti. Kurutma tesisinin açılışında konuşan Tarım İl Müdürü Kenan Yılmaz, “Üniversite desteğiyle taflan fidanları dikiyoruz. Ordu bu zamana kadar hep fındık ile anıldı, artık taflan ile anılacak” dedi.

‘İLK YIL 400 BİN LİRA’

PERÜKDER Başkanı Ziraat Mühendisi Elif Saka ise hedeflerinin kooperatifleşmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Meyveleri sıfır atık ile mamül haline getirmek hedefindeyiz. Kurutmaya değer görmediğimiz ürünleri pestil, pekmez veya turşu yapacağız. Kadınlarımız emekleri ve alınteri ölçülerinde kazanacak. Sadece taflandan yıllık 400 bin lira gelir bekliyoruz. Diğer meyvelerle bu daha da artacak.”

Taflan hayatlarını değiştirdi

Kurutma tesisi sayesinde 50 kadın iş sahibi oldu.

Karadeniz’de yaygın bir meyve olan taflan, tıbbi ve kozmetik ürünlerin hammaddesi olarak da kullanılıyor. Yöre halkı ise hem yemiş hem de turşu, pekmez ve pestil olarak değerlendiriyor. Pazardaki fiyatı ise kilo başına 20 liraya kadar çıkıyor. 

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