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    Tacize karşı ‘Bir sırrım var’

    GAMZE KOLCU - ANKARA
    22.02.2018 - 22:02 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl öğretmenler için ‘Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı’ hazırladı.

    Kitapta, “Travma sonrası stres bozukluğu” ile “Cinsel taciz ve istismardan korunma” başlıkları yer aldı.

    Kılavuzda, öğretmenlere 7 - 8 yaş grubu çocuklarla, “Bir sırrım var” oyunu oynaması görevi veriliyor. Oyunla çocuğun kötü sırları saklamaması öğretiliyor. Kötü sırlar, “Birisi tarafından tehdit edilme”, “Seni rahatsız eden, istemediğin veya hoşlanmadığın bir dokunma, temas (özellikle de çocuğun özel bölgelerine)”, “Başka insanların sana vermiş olduğu hediyeler ve bu hediyeler karşısında istedikleri şeyler”, “Bir yere gitmek ve bir yere başkası tarafından götürülmek” şeklinde sıralanıyor. Çocukların da kötü sırlara örnek vermesi isteniyor. Oyunun sonunda ise öğretmenler, çocuktan bu tip durumlarla karşı karşıya kaldıklarında yardım talep edecekleri güvendikleri bireylerle ilgili liste hazırlamasını istiyorlar.

    GÜVENLİ VE HARABE EV

    Kılavuzda, 11 yaş ve altındaki çocuklar için ‘güvenli ev’ ve ‘harabe ev’ tekniği de anlatılıyor. Buna göre ‘güvenli ev’ ile çocuğun tacizden korunma yollarını kavraması ve umut aşılanması amaçlanıyor. ‘Harabe ev’de ise çocuğun tacize ilişkin duygu ve düşüncelerini dışa vurması hedefleniyor. Taciz şüphesi olan vakalarda uygulanan etkinlikte, danışman öğretmen çocuğa; küçük bir çocuğun bir adam tarafından harabe bir eve götürüldüğünü, çocuğa hiç istemediği bir şey yaptığını ve çocuğun bu olaydan çok kötü şekilde etkilendiğini anlatıyor. “Sence bu çocuğun başına ne gelmiş olabilir”, “Çocuk bu kötü olayı nasıl yaşamış olabilir” gibi sorular yöneltiliyor.

    VELİLER DİKKAT!

    Kılavuzda, cinsel istismardan çocukları koruma yolları arasında ise ailelere şu uyarılara yer veriliyor:

    “Çocuk ihtiyaç halinde hayır diyebilmeli.

    Çocuğa bedeninin özel olduğu ve kimsenin onun özeline dokunamayacağı öğretilmeli.

    Çocuğun poposuna vurarak sevmek yetişkinler için çok sempatik görünse de çocuğun bu ayrımı yapmasını engelleyecektir.

    Cinsel organlara isim konulmamalı.

    Parkta veya farklı bir yerde yabancı birisi çocuğun isteği dışında çocuğa bir şeyler yaptırmak istediğinde bağırması gerektiği öğretilmeli.”

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , gazetehaberleri , son dakika
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