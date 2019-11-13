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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY - Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA)
13.11.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Tacizden kurtulmak için 10. kattan düşüp ölmüştü! Şüpheli 3 yıl sonra yakalandı

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Tacizden kurtulmak için 10. kattan düşüp ölmüştü! Şüpheli 3 yıl sonra yakalandı

İstanbul Başakşehir'de 22 Mart 2016'da 20 yaşındaki Gülay Bursalı'nın 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmesi soruşturmasında aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Gülay Bursalı, 2016 yılı Mart ayında 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Gülay Bursalı'nın erkek arkadaşı Engin Ö.'yü gözaltına almıştı.

Genç kıza tecavüz etmeye kalkarak intiharına neden oldukları iddia edilen günlük ev kiralayan C.İ. ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise aranmaya başlanmıştı. Engin Ö. Emniyet'teki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. C.İ. ise olaydan sonra Ağrı'da yakalanarak İstanbul'a getirilmiş ve tutuklanmıştı.

Olay sırasında firari üçüncü kişi olarak aranan Mehmet V.(23), Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında Aydın V. adına düzenlenmiş sahte kimlikle birlikte dün Küçükçekmece'de bir kahvehanede yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet V.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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