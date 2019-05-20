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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ / DHA
20.05.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Tacizciyi terlikle döven kadın konuştu!

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GAZİANTEP'te, sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini öperek tacizde bulunduğu iddia edilen Salih S.'yi terlikle döven Birsen Batar, "Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim" dedi.

Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini sarılarak, öptü. Kızlar koşarak kaçarken, olayı fark eden büfe işletmecisi Bayram Polat, Salih S.'yi  tekme tokat dövmeye başladı. Bu sırada olayı duyup, mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Birsen Batar (22) de şüpheliye vurdu. Ancak Salih S. sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi. Bunun üzerine daha fazla öfkelenen Batar, ayağındaki terliğini çıkararak, şüpheliye vurmaya başladı. Birsen Batar, Salih S.'ye, "Küçücük çocuk o, küçücük çocuk. Allah belanı versin senin" şeklide bağırarak, defalarca terlikle vurdu. Salih S. ihbar üzerine mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih S., nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıl. Taciz mağduru kız çocuğunun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'ŞİDDETE KARŞIYIM AMA DAYANAMADIM'

Taciz şüphelisini terlikle döven Birsen Batar, yaşadıklarını anlattı. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu belirten Batar, "Mahalledekiler olaya müdahale etmişti. Ben geldiğimde şüpheli kaçmak üzereydi. Olayın sebebini öğrendiğim de müdahale etme gereksinimi duydum. Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim. Çocuklarımız da kadınlarımız da artık zarar görmesin istiyorum" dedi. Esnaf Bayram Polat da "İki kız çocuğu yürüyorlardı. Vatandaşın biri, kız çocuğuna sarıldı. Ben de çocuğa ne olduğunu sordum. 'Amca beni öptü’ dedi. Hemen müdahale ettim" diye konuştu.

 

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