Tacizcisinin dilini koparmıştı! Karar çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTacizcisinin dilini koparmıştı! Karar çıktı
GeriGündem Tacizcisinin dilini koparmıştı! Karar çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.12.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Tacizcisinin dilini koparmıştı! Karar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tacizcisinin dilini koparmıştı! Karar çıktı

Esenyurt'taki alt geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık M.O. "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.O. ile müşteki E.O katılmazken, taraflar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadıklarını belirtti.

Dehşet anlarını anlattı
daha fazla video için

Söz verilen sanık M.O'nun avukatı da müvekkilinin kanser hastası olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek, mağdur ile müvekkilinin kız arkadaşının resmi karşılaştırıldığında birbirine benzediğinin görüleceğini söyledi. Sanığın dili koptuktan sonra da saldırıya devam edildiğinin söylendiğini ancak bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu anlatan avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.O'yu "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. 

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 14 Mart 2016'da alt geçitte bulunan otobüs durağında inen müşteki E.O'yu, merdivenlere yöneldiği sırada sanık M.O'nun öpmeye çalıştığı ve müştekinin ani bir refleksle sanığın dilini ısırdığı, sanığın müştekiyi taciz ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlatılıyordu.

İddianamede, sanık M.O'nun "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Yargılamanın yapıldığı Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş, mahkemenin kararında, M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı olma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti. 

Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

14 belediye başkan adayını daha açıkladı

Şok operasyon! Hem MİT, hem MOSSAD... Ayırt etmek mümkün değil

Bakan Soylu: Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti

Dinamitli vandallık