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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.06.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

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Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendisini taciz ettiğini iddia ettiği 53 yaşındaki adamı kalbinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi. M.K. (16) ile Mahmut B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki M.K., Mahmut B.’yi kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mahmut B. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahmut B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

SİBER SUÇLARA TESLİM EDİLDİ

Olayın ardından emniyet güçlerine teslim olan M.K. ile amcasının oğlu B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorgusunda Mahmut B.'yi kendisini taciz ettiği için bıçakladığını söyleyen M.K. ve B.K. işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Burada yeniden sorgulanan M.K. taciz edildiğini söylemedi. İşlemlerin ardından B.K. serbest kalırken, telefonu incelenmek üzere Siber Suçlara teslim edildi.

Öte yandan M.K.’nin bir süre psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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