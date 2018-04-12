İstanbul'daki korkunç olay için karar! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Beykoz'da tacizine uğradığı 69 yaşındaki kayınpederini silahla vurarak ölümüne neden olan sanık Esma Y. hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın işlediği suçun meşru müdafaa kapsamında kaldığını değerlendirerek beraat kararı verdi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Esma Y. ve avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mehmet Veysi Aktaş esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Mütalaasında savcı, sanık Esma Y.'nin kayınpederini haksız tahrik altında öldürdüğünü belirterek, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz verilen avukat Aydın Mollaoğlu, müvekkilinin ekonomik sorunlardan dolayı kayınpederiyle birlikte yaşamak zorunda kaldığını ifade ederek, "Tacizin ötesinde tecavüz eylemleri süreklilik arz etti. Mağdur tarafı temsil eden herhangi bir kimsenin şu an burada olmaması savunmamızın haklılığını ortaya koymaktadır. Eltisi müvekkilin başından geçenlere benzer hadiseler anlattı. Müvekkilin sosyo-kültürel durumunu suistimal ederek yapacağı eylemleri ifşa etmeyeceğini düşünerek yaptı. Müvekkilin ırzına yöneldi. Müvekkilin beraatını talep ediyorum" dedi.



Sanık, mütalaaya karşı savunmasında, avukatının beyanlarına katıldığını ve beraatını istediğini söyledi. Esasa ilişkin son sözü sorulan sanık Esma Y, kayınpederinin yaptığı eylemler sonrası bebeğine zarar vereceğini belirterek, kimseye söylememesi konusunda kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle eşine ve ailesine bir şey söyleyemediğini anlattı. Yaşanan olaylardan çok korktuğunu ifade eden Esma Y, "Eşime bunu söylemiş olsaydım kendisi öldürürdü" dedi.



HÂKİM İZLEYİCİLERİ SALONDAN ÇIKARDI



Sanığın ifadesinde zorluk çekmesinden dolayı mahkeme başkanı Adem Kahraman salonda bulunan izleyicileri dışarı çıkardı. Sanık, kayınpederine çok direndiğini anlatarak, hiçbir şekilde karşı koyamadığını, gidecek bir yeri olmadığını belirtti. Duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, davaya konu olayda maktulün sanığın ırzına ve vücut bütünlüğüne yönelik cinsel saldırıların, müessir fiillerin ve tehditlerinin sürekli ve haksız olduğunu belirtilerek şu kararı verdi:



"Tekrarı muhakkak olan eylemlerin bitmemiş sayılması gerektiği, dava konusu olayda tüm bu saldırıların aynen vuku bulduğu, zaruret sınırının aşılıp aşılmadığının araştırılması sırasında sanığın içinde bulunduğu ruh halinin, kişisel ve çevresel etkenlerin adil bir tarzla göz önünde bulundurulması, bu manada haksız saldırının halen ve meşru müdafaa anının varlığının geniş manada yorumlanması gerektiği, tekrar başlayacağı muhakkak olan bir saldırının başlamış, keza bitmemiş olmasına rağmen tekrarı muhakkak olduğundan henüz sona ermemiş sayılması gerektiğinin zorunlu olduğu, dava konusu olayda da maktulün sanığa yönelik her üç saldırısının da süreklilik arz ettiği ve tekrarı yönünde de mani bir sebep olmadığı, tekrarının muhakkak ve beklenebilir olduğu, bu kabulün hakkaniyet ve nisfete (Adalet ve Hak duygusu) uygun olduğu gözetilerek sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığı anlaşılmakla beraatine oyçokluğuyla karar verilmiştir"



ÜYE HÂKİM ŞERH DÜŞTÜ



Saldırının ve savunmanın eşzamanlı olmadığını belirten üye hâkim Zeynep Hatun Sarıçam ise sanığın kendisine yönelik cinsel saldırının ardından ağabeyinin evine gittiğini, saldırının devamını muhakkak gösterecek fiili olguların mevcut olmadığını, kolluk kuvvetlerine gitmesinin imkân dahilinde bulunduğunu gerekçe göstererek, sanığın, "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini savunarak karara muhalefet şerhi koydu.



Duruşma sonrası karara ilişkin açıklamada bulunan avukat Mollaoğlu, "Bir kayınpederin gelinine karşı birden çok kez böyle davranışlarda bulunması bizim örf, adet ve kültürümüzle çok çelişen bir şey. Çok vahim şeyler yaşamış aslında. Ahlak, erdem, güzel değerlere bizim sahip çıkmamız lazım. Burada da mahkeme bunlara sahip çıktı" ifadelerini kullandı.



Beykoz'da Esma Y. (35), 6 Şubat'ta kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederi 69 yaşındaki Ahmet Y.'yi silahla ateş ederek yaralamış, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esma Y.'nin tabanca ile kayınpederini öldürmek suretiyle "kasten öldürme" suçunu işlediği, ancak tanık ve müşteki anlatımları dikkate alındığında Esma Y. hakkında "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmişti. İddianamede, bu kapsamda Esma Y.'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın üzerine atılı suçun iddianame anlatımıyla ortaya konan olaysal şartları, cezaevinde kaldığı süre, anne bakımına muhtaç çocuğunun bulunması, karartılacak delil olmaması ve kaçma şüphesinin bulunmaması gibi gerekçelerle oyçokluğuyla tahliyesine karar vermişti.