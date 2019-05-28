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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriTacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza belli oldu
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İHA
28.05.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza belli oldu 

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Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza belli oldu 

İzmir’de kendisini çocuk yaşlardan beri taciz ettiğini iddia ettiği eniştesini, çalıştığı okulun bahçesinde pompalı tüfekle vuran 47 yaşındaki kadın için haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep eden duruşma savcısı, kadın için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 7 yıldır çalıştığı okulun bahçesinde, ablasının eşi Erdal Demirsoy’u (55) pompalı tüfekle vuran tutuklu sanık Şengül Güven’in (47) yargılanmasına devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şengül Güven ve sanık avukatları katılırken, Erdal Demirsoy’un şikayetlerinden vazgeçen eşi ve çocukları katılmadı.

Şengül Güven’in tanık olarak dinlenen abisi Y.B., 1999 yılında Erdal Demirsoy’un kız kardeşini taciz ettiğini öğrendiğini anlatarak, “Telefonla mesaj atıyormuş, işyerine gidiyormuş. Bunları Şengül’e sorduğumda o da doğruladı.

Yeğenim ise ‘Babam (Erdal Demirsoy), ilaçlarını aldığı zaman normal ama almadığı zaman deliriyor. Anneme de şiddet uyguluyor’ dedi. Namus meselesi olduğu için aile olarak dışarıya açık vermek istemiyorduk” ifadelerini kullandı.

Gaziemir’de belediyeye ait ekmek büfesinde çalışan Y.B. ise “Olaydan 2 ay önce bir adamın Şengül’ün yolunu kestiğini gördüm. 10 dakika kadar önünü kesip Şengül’e bir şeyler söylüyordu.

Olayın ardından o adamın eniştesi olduğunu öğrendim. Haberlerde gördüğüm fotoğraftan tanıdım adamı” dedi. 

SAVCI, TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Eniştesi tarafından sürekli tehdit ve taciz gören Şengül Güven’in olay günü saat 17.00 sıralarında, okulun arka tarafına gelen eniştesini bahçeye aldığını ifade eden duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, Şengül Güven’in eniştesini yakın mesafeden 3 el ateş ederek öldürdüğünü belirterek, olayın haksız tahrik altında işlendiğini söyledi.


İddia makamı, tutuklu sanık Şengül Güven hakkında “haksız tahrik altında insan öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Şengül Güven’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkında savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. 

OLAY

1 Şubat 2019’da İzmir’in Gaziemir ilçesinde gerçekleşen olayda Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül Güven, okulun bahçesinde ablasının eşi Erdal Demirsoy’u pompalı tüfekle vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, okulun bahçesinden yürüyerek dışarı çıkan Şengül Güven’i olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şengül Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güven hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açıldı. 

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