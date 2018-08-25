Tacizci bakkala biber gazlı, coplu dayak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTacizci bakkala biber gazlı, coplu dayak
GeriGündem Tacizci bakkala biber gazlı, coplu dayak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
25.08.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Tacizci bakkala biber gazlı, coplu dayak

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Tacizci bakkala biber gazlı, coplu dayak

Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan G.E.A, (28) evinin bulunduğu sokaktaki markette kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü market sahibi E.S’ye biber gazı sıktı, copladı ve şikayetçi oldu. Taciz suçlamasını kabul etmen E.S.’de durup dururken dayak dyediğini öne sürerek G.E.A.’dan şikayetçi oldu.

Pendik İlçe Emniyet müdürlüğü’ne başvuran G.E.A’nın(28) iddiasına göre olay şöyle yaşandı:

G.E.A, tatilden dönmüştü. 17 Ağustos 2018 günü, Pendik, Esenler Mahallesi’nde evinin bulunduğu sokaktaki her zaman alışveriş yaptığı markete gitti. Market sahibi E.S., “Bugün çok güzelsin, çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?” dedi. Marketçiyi ağabeyi olarak gördüğü için aklına farklı bir düşünce gelmediğini söyleyen G.E.A. tatilde olduğunu, yeni döndüğünü söyledi. Bu sözlerin ardından E.S.’nin, elini beline atıp, zorla sarıldığını ve öpmeye çalıştığını söyledi.

Neye uğradığını şaşıran G.E.A. E.S’yi itip, “Sen dengesiz misin?” diyerek hızla marketten çıktı. G.E.A’nın iddiasına göre E.S. tacizini kameraların görmediği bir noktada yapmıştı. Yaşadığı korkunç anları ne eşine ne de yakın çevresine anlatamadığını söyleyen G.E.A. daha sonra markete gitmedi ancak market evinin bulunduğu sokaktaydı. Marketin önünden geçerken E.S. ‘nin sürekli kendisine laf attığını olaydan 2 gün sonra yine marketin önünden geçerken, “Küs müyüz, gel sana bir çay ısmarlayayım. Çok güzelsin, bana bunu yapma” diye seslendiğini öne sürdü.

Yaşadıklarından dolayı uyuyamadığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyen genç kadın “Geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde markete gittim. E.S’ye, ‘Ben yoldan geçerken neden bana laf atıp duruyorsun?’ dedim. ‘Çok abartıyorsun’ diyerek dalga geçer gibi bakmaya başladı. Korkuya kapılıp yanımda getirdiğim biber gazını E.S’nin yüzüne sıktım, daha sonra da çantamdan çıkardığım copla vurdu. Sonra hızla marketten çıkıp evime gittim. Daha sonra da polise giderek E.S’den şikayetçi oldum” dedi.

Marketçi E.S. de karakola giderek G.E.A’nın, taciz iddiasının yalan olduğunu söyledi. Özel güvenlikçi kadının durup dururken yüzüne biber gazı sıktığını ve copla dövdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. E.S., G.E.A’nın biber gazı sıkması ve copla kendisine vurma nedenini bilmediğini söyledi. Soruşturma dosyası alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından savcılığa gönderildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.08.2018)
daha fazla video için
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Zanzibar'da ilahilerle karşılandılar

Son dakika... Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Korkunç olay... Rize’de ilkel teleferik can aldı

Tacizci bakkala biber gazlı, coplu dayak