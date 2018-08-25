Tacizci bakkala biber gazlı, coplu dayak
Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan G.E.A, (28) evinin bulunduğu sokaktaki markette kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü market sahibi E.S’ye biber gazı sıktı, copladı ve şikayetçi oldu. Taciz suçlamasını kabul etmen E.S.’de durup dururken dayak dyediğini öne sürerek G.E.A.’dan şikayetçi oldu.
Pendik İlçe Emniyet müdürlüğü’ne başvuran G.E.A’nın(28) iddiasına göre olay şöyle yaşandı:
G.E.A, tatilden dönmüştü. 17 Ağustos 2018 günü, Pendik, Esenler Mahallesi’nde evinin bulunduğu sokaktaki her zaman alışveriş yaptığı markete gitti. Market sahibi E.S., “Bugün çok güzelsin, çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?” dedi. Marketçiyi ağabeyi olarak gördüğü için aklına farklı bir düşünce gelmediğini söyleyen G.E.A. tatilde olduğunu, yeni döndüğünü söyledi. Bu sözlerin ardından E.S.’nin, elini beline atıp, zorla sarıldığını ve öpmeye çalıştığını söyledi.
Neye uğradığını şaşıran G.E.A. E.S’yi itip, “Sen dengesiz misin?” diyerek hızla marketten çıktı. G.E.A’nın iddiasına göre E.S. tacizini kameraların görmediği bir noktada yapmıştı. Yaşadığı korkunç anları ne eşine ne de yakın çevresine anlatamadığını söyleyen G.E.A. daha sonra markete gitmedi ancak market evinin bulunduğu sokaktaydı. Marketin önünden geçerken E.S. ‘nin sürekli kendisine laf attığını olaydan 2 gün sonra yine marketin önünden geçerken, “Küs müyüz, gel sana bir çay ısmarlayayım. Çok güzelsin, bana bunu yapma” diye seslendiğini öne sürdü.
Yaşadıklarından dolayı uyuyamadığını, psikolojisinin bozulduğunu söyleyen genç kadın “Geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde markete gittim. E.S’ye, ‘Ben yoldan geçerken neden bana laf atıp duruyorsun?’ dedim. ‘Çok abartıyorsun’ diyerek dalga geçer gibi bakmaya başladı. Korkuya kapılıp yanımda getirdiğim biber gazını E.S’nin yüzüne sıktım, daha sonra da çantamdan çıkardığım copla vurdu. Sonra hızla marketten çıkıp evime gittim. Daha sonra da polise giderek E.S’den şikayetçi oldum” dedi.
Marketçi E.S. de karakola giderek G.E.A’nın, taciz iddiasının yalan olduğunu söyledi. Özel güvenlikçi kadının durup dururken yüzüne biber gazı sıktığını ve copla dövdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. E.S., G.E.A’nın biber gazı sıkması ve copla kendisine vurma nedenini bilmediğini söyledi. Soruşturma dosyası alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından savcılığa gönderildi.
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