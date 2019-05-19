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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.05.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Taciz şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler

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Taciz şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler

Gaziantep'te sokakta yürüyen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Salih S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı. Kızlar kaçarak kurtulurken, olayı fark eden çevredekiler, taciz şüphelisini yakalayıp, tekme tokat vurmaya başladı. Bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak taciz şüphelisine tepki gösterdi.

Bu sırada öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı. Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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