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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
01.08.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Taciz şüphelisine linç girişimi kameda

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Burdur’da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla linç edilmek istenirken, polisin kurtardığı Osman K.’ye (46) yönelik saldırı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Konak Mahallesi’nde bir adamın, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Taciz şüphelisinin Osman K. olduğunu belirleyen polis, dün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı’nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucu Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı.

Yakalandığını öğrenenler, Osman K.’yi linç etmek istedi. Polis, Osman K.’yi iş yerine sokarak, linç girişiminden kurtardı. Arbede sırasında 1 polis memurunun parmağı çıkarken, 1 polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

İnşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenilen Osman K., dün akşam Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Daha önce de ’cinsel taciz’ suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı belirtilen Osman K.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Taciz edilen kız çocuğunun ailesinin de polis merkezine gidip, şikayetçi olduğu belirtildi.

LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Öte yandan linç girişimi anı, çevredeki güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki bazı kişilerin, polisin gözaltına alıp, götürmeye çalıştığı Osman K.’ye saldırmaya çalıştığı görülüyor. Polislerin, Osman K.’yi hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, çevredekilerin de koşarak, peşlerinden gittiği görüntülerde yer aldı. Polisin, linç girişiminden korumak amacıyla iş yerine soktuğu Osman K.’ye, buradan çıkarılırken de kalabalığın saldırma anları görüntülere yansıdı.

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