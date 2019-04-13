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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer ŞEN/DHA
13.04.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Taciz şüphelisi motosikletli bahçıvan böyle görüntülendi

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Taciz şüphelisi motosikletli bahçıvan böyle görüntülendi

KARAMAN'da, kapüşon takarak kullandığı motosikletle kadınları ve liseli kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan bahçıvan Hasan Polat'ın (30) güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, kentte son bir hafta içinde, kapüşon takan motosikletli kişinin yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip kurarak, tacize uğrayan tüm kadınlarla tek tek görüşüp şüphelinin eşkâlini belirledi. Polis, taciz olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da tek tek inceledi. İncelenen kamera kayıtlarında tacize uğrayan kadınların verdiği eşkâldeki şüpheli tespit edildi. Taciz olaylarının en çok gerçekleştiği noktayı belirleyen ekipler, bölgede beklemeye başladı. Şüphelinin geliş ve gidiş güzergâhını tespit eden ekipler, 3 günlük bekleyişin ardından, bölgeye gelen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan Hasan Polat olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 saat süren sorgusunun ardından Polat dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosikletle yaklaştığı kadınları ve liseli kız öğrencileri elle taciz ettiği iddia edilen Hasan Polat'ın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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