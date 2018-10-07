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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERENLER (Sakarya), (DHA)
07.10.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Taciz iddiasıyla öldüresiye dayak

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Taciz iddiasıyla öldüresiye dayak

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde telefonla aradığı kadını taciz ettiği iddia edilen İ.E. (30), kadının yakınları tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü.

Olay dün gece, Erenler Sakarya Baba Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen İ.E., bir grup tarafından durdurularak tekme tokat dövüldü. Yere yatırılarak dakikalarca yumruklanan İ.E., kanlar içinde kaldı. Sesler üzerine dışarıya çıkan çevredekiler, İ.E.'yi yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen bekçiler tarafından 112 Acil ambulansına konulan genç Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.'yi döven kişileri yakalayarak emniyete götürdü. Saldırganlar polis merkezinde İ.E.'yi yakınları olan bir kadını arayıp taciz ettiği için dövdüklerini öne sürdü. Taciz edildiği iddia edilen kadın ve kavgaya karışan yakınları İ.E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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