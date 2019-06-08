Taciz iddiası... Trabzon'da ortalık bir anda karıştı
TRABZON'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekiplerince kurtarıldı. Şüphelinin tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay Trabzon’un en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar olaya dahil olunca bir anda kalabalık arttı.
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı vatandaşlar şahsı tekme tokat darp etme görüntüleri cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri öfkeli kalabalığın elinden şahsı güçlükle alırken kızgın kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtabildiği öğrenildi.
Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle