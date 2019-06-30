Taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! İstanbul Emniyeti'nden üst üste açıklama geldi
İstanbul Küçükçekmece’de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına yönelik bir kişi gözaltına alındı. Yine iddia üzerine toplanıp uyarılara rağmen dağılmayan ve slogan atarak taşkınlık çıkaran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını ayırca yaşanan olayla ilgili ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığı bildirildi.
Olay, Cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek şahsın, mahallede 12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu yayılınca mahalleli toplandı. Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, Mehmet Akif Mahallesi Polis Amirliğine yürümek istedi.
Müdahale sırasında toplanan grup sokak aralarına kaçışırken, tekrar toplanan gruptan bazı şahıslar gözaltına alındı.
Öte yandan söz konusu taciz iddiası ile ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Küçükçekmece’deki taciz iddiası ile ilgili konu şu şekilde; 12 yaşında Yabancı uyruklu bir çocuk evinin camından, 12 yaşındaki başka bir kız çocuğuna camdan ‘gel gel’ der. Konu sadece bundan ibaret, herhangi bir fiziki temas taciz olayı söz konusu değildir” belirtildi.
Söz konusu taciz iddiası ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekiplerinin caddede ve polis merkezi önünde güvenlik tedbirleri devam ediyor.
İSTANBUL EMNİYETİ TACİZ İDDİALARINI YALANLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.
Açıklamada, olayda, "herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.
"AİLE ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTIR"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilgili ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.
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