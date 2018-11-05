Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre İşten çıkan S.K., (53), M.A., (38)'nın kendisine tacizde bulunduğu ve bıçakla saldırdığı iddiasıyla 155 Polis İmdat Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İddiaya göre, M.A., olayı görenler tarafından dövüldü. M.A., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

"BENİ VE KIZLARIMI TACİZ ETMEYE KALKIŞTI"

S.K., M.A.'nın kendisini ve iki kızını taciz etmeye kalkıştığını ve sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü. M.A., ile bir dönem beraber çalıştıkları işyerinde tanıştıklarını belirten S.K., “Bu akşam iş çıkışı önümü keserek taciz girişiminde bulundu. Bana bıçak çekti. Eşimden ayrıldığımı öğrendikten sonra sürekli beni ve kızlarımı taciz etmeye kalkıştı. Yolumuzu kesiyor, bize bıçak çekiyor. Çalıştığımız işyerlerine gelerek bizleri rahatsız ediyor. Sürekli bizi takip ediyor. Bundan dolayı sürekli taşınmak zorunda kaldık" dedi.

"KORKTUĞUM İÇİN BUGÜNE KADAR ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

M.A., ve S.K., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. S.K., karakoldaki ifadesinde M.A.'dan şikayetçi olduğunu belirterek, “M.A., ile kısa süren bir ilişkimiz oldu. 10 yıl önce M.A., bana evlilik teklifinde bulundu. Ben de kendisinden biraz zaman isteyip, M.A.'yı araştırmaya başladım. Evli ve iki çocuk babası olduğunu öğrendiğim M.A., ile ilişkimi bitirdim. M.A., o süre zarfında beni sürekli tehdit etmeye başladı. Kendisinden korktuğum için bugüne kadar şikayetçi olmadım. Bu süre içerisinde birçok kez numaramı ve evimi değiştirdim. 1 Kasım Perşembe günü sabah 08.00 sıralarında işe giderken aniden yolumu kesti ve beni öldürmekle tehdit etti. 2 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde ise iş çıkışı tekrar önümü keserek taciz etmeye kalkıştı ve bıçak çekerek beni tehdit etmeye başladı. Bu sırada olayı gören bazı vatandaşlar beni M.A.'nın elinden kurtardı. Durumu anlatınca da M.A.'yı dövmeye başladılar. Ben de o esnada polise haber verdim" dedi.

"BANA TUZAK KURDU"

Gözaltına alınan M.A., ekip otosunda daha önce S.K., ile çekilmiş olan fotoğraflarını gösterdi.

Suçlamaları reddetti. M.A., ifadesinde, “S.K., ile tanıştığım zamanlarda eşinden ayrılmış bekar biriydi. Ben ise imam nikahlı evliydim ve imam nikahlı eşimle problemlerim vardı. S.K., ile tanışıp olduk, aynı evde kalmaya başladık. S.K.'nın çocuklarıyla anlaşamayınca da ayrıldık. Yaklaşık iki yıl sonra yeniden görüşmeye başladık. Bugün de akşam saatlerinde beni telefonla aradı ve çalıştığı işyerinin önüne çağırdı. Yanına gittiğimde orada beni bekleyen kişiler bana saldırdı. Bana saldıran kişilere 'Bu benim karım, ben bunu rahatsız etmiyorum' dedim, fakat beni dinlemediler. Kesinlikle S.K.'yı taciz etmedim, tehdit etmedim. Kendisi uzun zamandır benim birlikte olduğum, beraber yaşadığım birisidir. Bu akşam da beni telefonla iş yerinin önüne çağırarak tuzak kurduğunu düşünüyorum" diye konuştu.