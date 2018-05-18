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    Taciz ettiği kadının kocasıyla yolda karşılaştı... Sonra olaylar korkunç gelişti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.05.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:

    Sultangazi’de boyacılık yapan Ayfer Duru, taciz ettiği kadının kocası Umut Alyağız'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Duru çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Umut Alyağız (42) eşiyle birlikte Sultangazi'de yaşıyor ve günlük işlerde çalışarak geçimini sağlıyordu. Sultangazi'de yaşayan Ayfer Duru da aynı mahallede yaşıyor, inşaatlarda boyacılık yapıyordu. İddiaya göre, Duru, Alyağız'ın eşini 9 aydır taciz ediyordu.

    Taciz ettiği kadının kocasıyla yolda karşılaştı... Sonra olaylar korkunç geliştiAlyağız'ın eşi, 20 Nisan 2018 günü karakola giderek Duru'dan şikâyetçi oldu. Alyağız'ın eşi karakolda, "Aylardır beni taciz ediyor. Yapmaması konusunda çok uyardık ancak devam etti. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi.

    Taciz ettiği kadının kocasını öldürdü
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    Bu şikâyetten 2 gün sonra Ayfer Duru ve Umut Alyağız, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2168 Sokak üzerinde saat 10.30 sıralarında karşılaştı. Kısa süren tartışmanın ardından Ayfer Duru, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Umut Alyağız'a tek el ateş etti.

    Alyağız göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Duru kaçtı. Hastaneye kaldırılan Alyağız, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği Ayfer Duru'yu yakalamak için çalışma başlattı. Duru'nun Fatih'te bir adreste gizlendiği belirlendi. Duru düzenlenen operasyonla yakalandı.

    'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan Emniyet'te kaydı olan Duru, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: gündem
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