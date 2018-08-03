Taciz davasının mağdurlarındandı... 14 yaşındaki Fatma'dan kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaciz davasının mağdurlarındandı... 14 yaşındaki Fatma'dan kötü haber
GeriGündem Taciz davasının mağdurlarındandı... 14 yaşındaki Fatma'dan kötü haber
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)
03.08.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Taciz davasının mağdurlarındandı... 14 yaşındaki Fatma'dan kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taciz davasının mağdurlarındandı... 14 yaşındaki Fatma'dan kötü haber

TRABZON'un Düzköy ilçesinde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Fatma B.’nin, ilçede boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulundu. Fatma B.'nin, 2016 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G.'nin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Tatil için Muğladan ilçeye gelen Fatma B. ortadan kayboldu. Aramaya çıkan aile bireyleri, boş bir evde ortaokul öğrencisi Fatma B.’yi iple tavana asılı buldu. İpi kesip Fatma B.’yi indiren yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Fatma B.nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan Fatma B.nin cenazesinin, Tonya ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

TACİZ DAVASINDA MAĞDURLAR ARASINDA YER ALMIŞ

Fatma B.'nin, 2016 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G.'nin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, Fatma B.'ye yönelik taciz suçlamasından beraat eden M.G.'nin, diğer çocuklara yönelik davranışları için ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve kararın kesinleştiği belirtildi.

Öğretmeninin, kendisine yönelik taciz suçlamasından beraat etmesinden sonra, Fatma B.'nin psikolojik destek almaya başladığı ifade edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Taciz davasının mağdurlarındandı... 14 yaşındaki Fatma'dan kötü haber

Düşük yaptığı bebeğini kaldırımdaki ağacın altına gömdü

PKK'nın korkunç yöntemi! 'Onu bir arabaya koyup götürdüler'

ABD Dışişleri'nden son dakika açıklaması