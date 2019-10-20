Taceddin Dergâhı’na defnedildi
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Pakdil, Bakanlar Kurulu’ndan özel bir karar çıkartılarak İstiklal Marşı’nın kaleme alındığı Taceddin Dergâhı’na defnedildi. Pakdil’in Ankara Hacı Bayram Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan katıldı. Pakdil’in cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.
ÖZEL KARAR ÇIKARILDI
Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören 85 yaşındaki edebiyatçının naaşı kılınan cenaze namazının ardından Altındağ’da milli şair Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı Taceddin Dergâhı’nın bahçesine defnedildi. Pakdil’in Taceddin Dergâhı’na defni için Bakanlar Kurulu’ndan özel bir karar çıkarıldı. Taceddin Dergâhı’na defin için bundan önceki izin ise 2009 yılında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için verilmişti.
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