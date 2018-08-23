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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)
23.08.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Tablo her saat ağırlaşıyor... İkiz kardeşlerin feci ölümü

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Tablo her saat ağırlaşıyor... İkiz kardeşlerin feci ölümü

Alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geliyor. Bir kötü haber de Kayseri'den. 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yeşilhisar- Yahyalı yolu Çadırkaya Mahallesi kavşağında meydana geldi. Burak Atasever yönetimindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Samet Açıkel'in (29) kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobil ve Adem Serin yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarına savruldu. Kazada 8 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel, yaşamını yitirdi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Ağır yaralı 1 kişi, helikopter ambulansla Kayseri'ye götürüldü. 7 yaralı ise sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Hurdaya dönen Niğde plakalı otomobilde sıkışan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri ise itfaiye görevlilerince çıkarılıp, morga konulmak üzere Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan Yeşilhisar- Yahyalı yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Aşırı hız yüzünden meydana geldiği öne sürülen kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

6 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 92 ÖLÜ, 443 YARALI

Öte yandan 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 16.30’a kadar yurt genelinde 121 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 92 kişi öldü, 443 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinde 6 günlük kaza bilançosu: 92 ölü, 443 yaralı
Kurban Bayramı tatilinde 6 günlük kaza bilançosu: 92 ölü, 443 yaralı

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (23.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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