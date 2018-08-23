Tablo her saat ağırlaşıyor... İkiz kardeşlerin feci ölümü
Alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geliyor. Bir kötü haber de Kayseri'den. 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel (29) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yeşilhisar- Yahyalı yolu Çadırkaya Mahallesi kavşağında meydana geldi. Burak Atasever yönetimindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Samet Açıkel'in (29) kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobil ve Adem Serin yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarına savruldu. Kazada 8 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel, yaşamını yitirdi.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Ağır yaralı 1 kişi, helikopter ambulansla Kayseri'ye götürüldü. 7 yaralı ise sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Hurdaya dönen Niğde plakalı otomobilde sıkışan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri ise itfaiye görevlilerince çıkarılıp, morga konulmak üzere Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle kapanan Yeşilhisar- Yahyalı yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Aşırı hız yüzünden meydana geldiği öne sürülen kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
6 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 92 ÖLÜ, 443 YARALI
Öte yandan 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın üçüncü günü olan 23 Ağustos Perşembe günü saat 16.30’a kadar yurt genelinde 121 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 92 kişi öldü, 443 kişi de yaralandı.
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