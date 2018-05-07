Tablet yerine klavyeli bilgisayar

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dün 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle sohbet eden Yılmaz, sözleşmeli bir öğretmenle yaptığı sohbette, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen arasında statü açısından bir fark olmadığını söyledi. Bir otelde okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, şunları söyledi:

DERSLİK BAŞINA 24 ÖĞRENCİ

“Biz geldiğimizde derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 36’ydı, bugün 24’e düştü. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısını da makul hale getirmek lazım. Bugün Türkiye’de 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. 584 bin öğretmenin atamasını yaptık. Şimdi de 20 bin öğretmenimizin mülakatları başladı, 5 bin öğretmenimizin mülakatını da haziran ayında başlatacağız. Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biri eğitimin teknolojiyle buluşturulması.

KODLAMA EĞİTİMİ İÇİN

Bunun için FATİH Projesi’ni başlattık. 1 milyon 4 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğrencilerimize ve öğretmenlerimize dağıttık. 430 binin üzerinde akıllı tahtalarla sınıflarımızı donattık. Bu yıl ihalesini yapıp önümüzdeki dönemde her öğrencimize ve öğretmenimize ilkokul, meslekokulları ve özel okullarımız dahil hem bilgisayar vereceğiz hem de akıllı tahtalarla donatacağız. Eskiden tablet bilgisayar veriyorduk. Şimdi klavyeli bilgisayar vermek istiyoruz. Neden; kodlama eğitimi 21’inci yüzyılın dili deniliyor. Evlatlarımıza kodlama eğitimi vermek istiyoruz. Seçimlik ve zorunlu ders içinde de var. Klavyeli bilgisayarlar ile kodlama eğitimini de uygulamalı olarak evlatlarımız yapsın istiyoruz.”