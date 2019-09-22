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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tabelaya dikkat!

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Tabelaya dikkat!

Yol verme tartışması sırasında 7 aylık hamile kadının bulunduğu otomobile saldırarak dehşet saçan Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava’nın tabelası, Seyidoğlu Baklavaları’nın ihtiyati tedbir kararı aldırmasının ardından indirilmişti. İşyerine ‘Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava’ yazılı tabelalar asıldı.

İSTANBUL Pendik’te 6 Temmuz 2019 tarihinde 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklavaları’nın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı. Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmedildi.

Tabelaya dikkat

Ayrıca, Seydioğlu Baklava’nın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verildi. Ancak iki kardeş bu karara rağmen sadece bir dükkânın tabelasını kaldırınca, Seyidoğlu yetkilileri icra memurlarıyla dükkânlardaki tabelaların sökümünü gerçekleştirdi. Sökülen tabelaların yerine ise bir süre sonra üzerinde ‘Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava’ yazılı tabelalar asıldı.

Tabelaya dikkat

20’ŞER YIL İSTENİYOR

Kaynarca Mahallesi’ndeki ikinci dükkân ise olayın ardından müşteri gelmediği gerekçesiyle kapatıldı.

Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, karayolunda yaşattıkları dehşet dolu anlar nedeniyle Anadolu Adliyesi 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aydan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Olayın ardından tutuklanan iki kardeş, davanın 30 Temmuz 2019 tarihinde görülen ilk celsesinde, müştekilerin olaya ilişkin çektikleri görüntüyü kolluk gücüne teslim ederek güvence altına aldıkları, dolayısı ile sanıkların delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişlerdi. Mahkeme ayrıca, iki kardeşin yurtdışına çıkışını da yasaklamıştı. 

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