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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
19.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tabelalarda Türkçe dönüşü

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Tabelalarda Türkçe dönüşü

İstanbul’da tamamen Arapça olan tabelalar valilik talimatıyla değiştiriliyor. Arap turist ve Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu Fatih, Aksaray ve Beyoğlu’nda Arapça tabelaların yerini Türkçe tabelalar almaya başladı. Tabela değiştirmeyenler uyarılıyor.

İŞYERİ tabelalarının en az yüzde 75’i, bu konudaki mevzuata göre Türkçe harflerden oluşmak zorunda. İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle başlayan tabela yenilemeleri ilk olarak Kilis’te hayata geçirildi. Kilis’in ardından İstanbul’da da tabela operasyonu başladı ve valilik 3 Temmuz’daki yazısıyla işyerlerini uyardı. Görevliler tabelaları sadece Arapça harflerden oluşan işyerlerini tek tek uyararak tabelalarını değiştirmelerini istedi. İstanbul Valiliği öncülüğünde polis ve zabıta ekipleri, denetimlere devam ediyor. Fatih’te restoran işleten Suriyeli Ömer Abdurrahman “Müşterilerimiz çoğunlukla Arap kökenli insanlar. Bu nedenle tabelalarımızın büyük bir kısmı Arapçaydı. Görevliler bu bölgede denetim yaptı. Yapılan değişiklikle tabelalarımızı Türkçe harflere çevirdik” dedi. Aksaray’da telefon dükkânında çalışan Suriyeli Aluo Ani ise “İşyerinde telefon tamiri yapıyoruz. Telefon hatları satıyoruz. İşyeri sahibi Türk. Ancak bu bölgede yoğunlukla Araplar bulunduğu için tabelalarımız Arapçaydı. Karar sonrası büyük tabelamızdaki harfleri değiştirdik. Mevzuata uygun olarak küçük yerlerde Arapça harfler kullandık” diye konuştu.

Tabelalarda Türkçe dönüşü

LOGOMUZU DEĞİŞTİRMEDİK

Arapça tabelaların bulunduğu bazı işyerlerinde ise logolarda değişikliğe gidilmedi. Fatih’te Arap ülkelerinde yaygın olan bir fastfood zincirinin tabelası değiştirildi. Ancak aynı işyerinin bir diğer tabelasında ise üzerinde Arapça harflerin bulunduğu logo yer alıyor. Bu tabelaya ise dokunulmadı. Fastfood zinciri çalışanı Feda Derviş nedenini şöyle anlattı: “Markamız birçok Arap ülkesinde var. Logomuzda Arap harfleri ile markamızın ismi de yazıyor. Görevliler gelip tabela konusunda uyardı. Büyük tabelamızda değişikliğe gittik ancak logomuzu değiştirmedik. Denetim yapan görevliler logo konusunda bir şey söylemedi.”
Aksaray’da birçok işyerinde hâlâ Arapça tabelalar bulunuyor. Kafeterya işleten Ömer Hüseyin’e ait işyerinin tabelası yarı yarıya Türkçe ve Arapça. Görevlilerin önceki gün uyarıda bulunduğunu belirten Ömer Hüseyin, “Biz bir tabelamız tamamen Türkçe olduğu için sorun olmaz diye düşünüyorduk. Ancak uyarı geldiği için hepsini değiştiriyoruz” dedi. 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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