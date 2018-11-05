Tabela sahte ama katlar bir bir çıkıyor
Kapadokya'nın en önemli yerlerinden, birinci derece sit alanı olan Güvercinlik Vadisi girişindeki kaçak inşaatın önüne belediye tabelası asan kişi 3’üncü katı da çıktı.
Belediye Başkanı Ali Karaaslan, arkadaşı olduğu belirtilen inşaat sahibine ilk olarak 22 bin lira ceza kesileceğini belirtti. Hürriyet’in önceki günkü haberinde Mehmet Türker’in, inşaatının önüne “Belediyemizce temizlik çalışması yapılmaktadır” tabelası astığı bilgisi yer almıştı. Bu inşaatla ilgili 15 Ekim 2018 tarihli tutanakta 2 katlı olan inşaatın dün itibarıyla 3’üncü katının da atıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı Karaaslan’a, “İnşaatta 3’üncü kat da çıkılmış, size inşaatın durması için yazı gelmesine karşın neden hâlâ durdurmadınız” sorusunu yönelttik. Karaaslan, şöyle yanıt verdi:
BAŞKAN: YIKILACAK
“İsterse 5 kat olsun yıkılacak, kanun neyse uygulayacağız. Bunları takip ediyor olmanız bizim işimizi kolaylaştırıyor. Seçimle gelip seçimle giden başkanlar olarak, bu tür yıkımları icra etmek kolay değil. Ama ben bölgenin korunmasını, tahrip olmamasını belediye başkanlığına değişmem. Başkanlığı kaybedeceğimi bilsem de milyonlarca yılda oluşmuş bu bölgenin tarihi ve doğal dokusunu koruyacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bölgeyi hem korumak hem de burada yaşamak zorundayız. Bunu dengeli bir şekilde yapacağız. O kişi dostumuzmuş, arkadaşımızmış... Kimse imtiyaz sahibi olamaz. Bunun üzerine gideceğiz.”
22 BİN LİRA CEZA
Hiçbir yapı için tek başına yıkım kararı alamayacağını belirten Karaaslan şunları söyledi: “Her çarşamba belediye encümeni toplanır. Bu hafta da yazı önüme geldi. Kat çıksın, 2 kat daha çıksın, sonunda yıkacağız. 22 bin lira para cezası hesapladık orası için. 58 parselin her biri tek tek incelenecek, cezaları hesaplanacak. Gerçekten yıkılması gereken, 1 Ocak 2018’den önce yapılmamış olanları yıkacağız. Oraya belediye tabelası astığı için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız ama öyle hemen olmuyor. Hukuk birimimiz konuyu inceliyor.”
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