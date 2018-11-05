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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Aysel ALP / ANKARA
05.11.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Tabela sahte ama katlar bir bir çıkıyor

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Tabela sahte ama katlar bir bir çıkıyor

Kapadokya'nın en önemli yerlerinden, birinci derece sit alanı olan Güvercinlik Vadisi girişindeki kaçak inşaatın önüne belediye tabelası asan kişi 3’üncü katı da çıktı.

Belediye Başkanı Ali Karaaslan, arkadaşı olduğu belirtilen inşaat sahibine ilk olarak 22 bin lira ceza kesileceğini belirtti. Hürriyet’in önceki günkü haberinde Mehmet Türker’in, inşaatının önüne “Belediyemizce temizlik çalışması yapılmaktadır” tabelası astığı bilgisi yer almıştı. Bu inşaatla ilgili 15 Ekim 2018 tarihli tutanakta 2 katlı olan inşaatın dün itibarıyla 3’üncü katının da atıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı Karaaslan’a, “İnşaatta 3’üncü kat da çıkılmış, size inşaatın durması için yazı gelmesine karşın neden hâlâ durdurmadınız” sorusunu yönelttik. Karaaslan, şöyle yanıt verdi:

Tabela sahte ama katlar bir bir çıkıyor

BAŞKAN: YIKILACAK

“İsterse 5 kat olsun yıkılacak, kanun neyse uygulayacağız. Bunları takip ediyor olmanız bizim işimizi kolaylaştırıyor. Seçimle gelip seçimle giden başkanlar olarak, bu tür yıkımları icra etmek kolay değil. Ama ben bölgenin korunmasını, tahrip olmamasını belediye başkanlığına değişmem. Başkanlığı kaybedeceğimi bilsem de milyonlarca yılda oluşmuş bu bölgenin tarihi ve doğal dokusunu koruyacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bölgeyi hem korumak hem de burada yaşamak zorundayız. Bunu dengeli bir şekilde yapacağız. O kişi dostumuzmuş, arkadaşımızmış... Kimse imtiyaz sahibi olamaz. Bunun üzerine gideceğiz.”

Tabela sahte ama katlar bir bir çıkıyor

22 BİN LİRA CEZA

Hiçbir yapı için tek başına yıkım kararı alamayacağını belirten Karaaslan şunları söyledi: “Her çarşamba belediye encümeni toplanır. Bu hafta da yazı önüme geldi. Kat çıksın, 2 kat daha çıksın, sonunda yıkacağız. 22 bin lira para cezası hesapladık orası için. 58 parselin her biri tek tek incelenecek, cezaları hesaplanacak. Gerçekten yıkılması gereken, 1 Ocak 2018’den önce yapılmamış olanları yıkacağız. Oraya belediye tabelası astığı için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız ama öyle hemen olmuyor. Hukuk birimimiz konuyu inceliyor.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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