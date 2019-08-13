‘Tabanı sıkı tutma’ planı

İKİ ÖNEMLİ NEDEN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamasıyla gündeme gelen ve son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında genel hatları konuşulan kongre sürecini erken başlatmanın temel nedenlerinden biri olarak, yerel seçim sürecinde yaşananlar gösteriliyor. Parti örgütünün motivasyon sorunu ve çalışmalardaki performansları, değişime ilişkin ihtiyacı ortaya koydu.



Ayrıca bu süreçte yapılan araştırmalar, il ve ilçelerde parti örgütüne yönelik eleştiriler ve yöneticilerin tutum ve davranışlarıyla ilgili fikir verdi. Bu saptamalar, genel merkezde değerlendirildi ve daha dinamik bir örgüt için düğmeye basıldı.



Kongre sürecini erken başlatmakla ilgili ikinci gerekçe ise AK Parti tabanını hedef alan yeni oluşumlar olarak gösteriliyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ayrı ayrı sürdürdüğü çalışmalarda, sık sık AK Parti tabanından isimlerle bir araya gelmeleri, illerde örgüt yapısının dışında kalan AK Partililerin bu gruplara yönelme olasılığı da karar alınmasında etkili oldu. Özellikle, kendilerini parti örgütünün dışında hisseden ve seçim bölgelerinde itibarı olan küskün bazı isimlerin yeniden partiye kazandırılarak, bu hareketlere katılmalarının önlenmesi planlanıyor.

DEĞİŞİM TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zaman zaman dile getirdiği ‘değişim’ mesajlarının tabandan başlatılacağını dile getiren parti kurmayları, Erdoğan’ın, milletvekillerinin yanı sıra bazı STK’lar ve akademisyenlere yaptırdığı çalışmaların sonuçlarına göre hazırlık yaptığını dile getirdiler. Büyük kongre takviminin bir yıl öne alınmasıyla, tabana ve teşkilatlara yeniden heyecanın kazandırılması hedefleniyor.

10 MİLYON ÜYE

AK Parti kurmayları, “10 milyon üyemiz var ama bunların sadece 5 bini aktif olarak çalışıyor. Teşkilatlarda uzun zamandır belli grupların hâkimiyeti var. Dışarıdan da bunları izleyenler var. Dışarıdan seyredenleri ve üyelerimizin daha aktif çalışmasını sağlayacak şekilde değişimler olacak. Kongre sürecinin başlatılacak olması da tabanda hareketlenme ve canlanma yaratacak” dedi.

Parti Teşkilat Başkanlığı, hazırlıkları sürdürüyor. Ekim ayında başlayacak süreç için delege listeleri hazırlandı. Önce Kadın ve Gençlik Kolları kongreleri yapılacak. Ardından ilçe ve il kongrelerinin takvimi ortaya çıkacak. 2020 yılı ağustos ayında ilçe ve il kongreleri bitmesi planlanıyor. Büyük kongre ise 2020 sonunda planlanıyor.