‘Tabanı sıkı tutma’ planı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Tabanı sıkı tutma’ planı
GeriGündem ‘Tabanı sıkı tutma’ planı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN - ANKARA
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Tabanı sıkı tutma’ planı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
‘Tabanı sıkı tutma’ planı

AK Parti’de öngörülenden bir yıl önce başlatılan ‘büyük kongre’ sürecinin iki önemli nedeni bulunuyor. Parti, 2020 yılı sonunda yapmayı planladığı büyük kongre için startı ekim ayında verecek. İlk olarak Kadın ve Gençlik Kolları kongreleri yapılacak. Süreç 2020 Ağustos’ta bitecek.

İKİ ÖNEMLİ NEDEN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamasıyla gündeme gelen ve son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında genel hatları konuşulan kongre sürecini erken başlatmanın temel nedenlerinden biri olarak, yerel seçim sürecinde yaşananlar gösteriliyor. Parti örgütünün motivasyon sorunu ve çalışmalardaki performansları, değişime ilişkin ihtiyacı ortaya koydu.

Ayrıca bu süreçte yapılan araştırmalar, il ve ilçelerde parti örgütüne yönelik eleştiriler ve yöneticilerin tutum ve davranışlarıyla ilgili fikir verdi. Bu saptamalar, genel merkezde değerlendirildi ve daha dinamik bir örgüt için düğmeye basıldı.

Kongre sürecini erken başlatmakla ilgili ikinci gerekçe ise AK Parti tabanını hedef alan yeni oluşumlar olarak gösteriliyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ayrı ayrı sürdürdüğü çalışmalarda, sık sık AK Parti tabanından isimlerle bir araya gelmeleri, illerde örgüt yapısının dışında kalan AK Partililerin bu gruplara yönelme olasılığı da karar alınmasında etkili oldu. Özellikle, kendilerini parti örgütünün dışında hisseden ve seçim bölgelerinde itibarı olan küskün bazı isimlerin yeniden partiye kazandırılarak, bu hareketlere katılmalarının önlenmesi planlanıyor.

DEĞİŞİM TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zaman zaman dile getirdiği ‘değişim’ mesajlarının tabandan başlatılacağını dile getiren parti kurmayları, Erdoğan’ın, milletvekillerinin yanı sıra bazı STK’lar ve akademisyenlere yaptırdığı çalışmaların sonuçlarına göre hazırlık yaptığını dile getirdiler. Büyük kongre takviminin bir yıl öne alınmasıyla, tabana ve teşkilatlara yeniden heyecanın kazandırılması hedefleniyor.

10 MİLYON ÜYE

AK Parti kurmayları, “10 milyon üyemiz var ama bunların sadece 5 bini aktif olarak çalışıyor. Teşkilatlarda uzun zamandır belli grupların hâkimiyeti var. Dışarıdan da bunları izleyenler var. Dışarıdan seyredenleri ve üyelerimizin daha aktif çalışmasını sağlayacak şekilde değişimler olacak. Kongre sürecinin başlatılacak olması da tabanda hareketlenme ve canlanma yaratacak” dedi.

Parti Teşkilat Başkanlığı, hazırlıkları sürdürüyor. Ekim ayında başlayacak süreç için delege listeleri hazırlandı. Önce Kadın ve Gençlik Kolları kongreleri yapılacak. Ardından ilçe ve il kongrelerinin takvimi ortaya çıkacak. 2020 yılı ağustos ayında ilçe ve il kongreleri bitmesi planlanıyor. Büyük kongre ise 2020 sonunda planlanıyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Omuz omuza ömürlük nöbet
Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki farklar
Ezber bozan arkeolog Prof. Dr. Fahri Işık: Uygarlığı Helenler değil Anadolu yarattı
Alev Alatlı: En büyük günah bilgisizlik değil kötülüktür