Tabancayla vuramadığı arkadaşı bıçakla öldürdü
Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkalı Levent Taş aynı semtte oturduğu arkadaşı Ruhi Polat’la önceki gece bir eğlence merkezine gitti.
Alkol alan ikili arasında burada kavga çıktı. Araya giren eğlence merkezindekiler iki arkadaşı ayrı ayrı evlerine gönderdiler. Ancak Taş ve Polat gece boyu birbirlerine telefonla mesaj atarak kavgaya devam etti. Levent Taş dün saat 09.00 sıralarında ruhsatsız tabancasını yanına alarak Ruhi Polat’ın Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’taki evinin önüne gitti. Ruhi Polat da evden bıçak alarak aşağı indi. Taş iki el ateş edip vuramadığı Ruhi Polat tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ruhi Polat elinde bıçakla polislerin gelmesini bekledi. Polat, cinayeti kendisini korumak için işlediğini söyledi.
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