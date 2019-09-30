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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tabancayla vuramadığı arkadaşı bıçakla öldürdü

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Tabancayla vuramadığı arkadaşı bıçakla öldürdü

Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkalı Levent Taş aynı semtte oturduğu arkadaşı Ruhi Polat’la önceki gece bir eğlence merkezine gitti.

Alkol alan ikili arasında burada kavga çıktı. Araya giren eğlence merkezindekiler iki arkadaşı ayrı ayrı evlerine gönderdiler. Ancak Taş ve Polat gece boyu birbirlerine telefonla mesaj atarak kavgaya devam etti. Levent Taş dün saat 09.00 sıralarında ruhsatsız tabancasını yanına alarak Ruhi Polat’ın Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’taki evinin önüne gitti. Ruhi Polat da evden bıçak alarak aşağı indi. Taş iki el ateş edip vuramadığı Ruhi Polat tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ruhi Polat elinde bıçakla polislerin gelmesini bekledi. Polat, cinayeti kendisini korumak için işlediğini söyledi. 

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