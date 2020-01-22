T hücresi kanseri yendi

Birleşik Krallık’ta bulunan Cardiff Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, uzun süredir kanser üzerinde çalışıyordu. Araştırmacılar, T hücresi adı verilen ve dolaşım sisteminde yer alan bir hücre türünü inceliyordu. T hücresi, dolaşım sistemi yoluyla vücudu gezerek antikorların devreye girmesini gerektirecek bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol ediyor. Araştırmacılar, T hücresinin kanserli hücrelere saldırabildiğini keşfetti. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, kanserli akciğer, deri, kan, kolon, meme, ilik, prostat, rahim, böbrek hücreleri T hücrelerinin saldırısıyla öldürüldü.



YÖNTEM DEĞİŞMİYOR



CAR-T adı verilen tedavide kanser hastasından kan örneği alınıyor. Kandaki T hücreleri çıkarılıp genleriyle oynanarak kanserli hücreleri bulan reseptörlere dönüştürülüyor. Genetiği değiştirilmiş hücrelerin sayısı arttırılıyor ve tekrar hastaya enjekte ediliyor. CAR-T terapilerinde kullanılan yöntem bozulmuyor.



KOŞULLAR VAR



Hastanın T hücrelerinin genleriyle oynanıp kanserli hücrelerin hedef alınmasının sağlandığı CAR-T sayesinde kanserin son evrelerine yaklaşmış hastaların dahi kurtulabildiği biliniyor. Ancak bu tedavi yöntemi sadece belli koşullarda, sınırlı sayıda kanser türüne karşı kullanılabiliyor. Ayrıca bu yöntemi büyük tümörlere karşı kullanmak da mümkün olmuyor.



Araştırma ekibinden Profesör Andrew Sewell, “Elimize her bir hastayı tedavi edebilme şansı geçti. Daha önce bunun mümkün olabileceğine kimse inanmazdı. Farklı kanser türlerine yakalanmış hastalara uygulanabilecek bir tedavinin geliştirilmesini mümkün kılan bir buluş. Aynı tür T hücresi, farklı kanser hücreleriyle mücadele edebiliyor” dedi. Nature Immunology dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları henüz gerçek hastalar üzerinde denenmiş değil.