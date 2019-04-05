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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
05.04.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

'Swinger' çetesine operasyon: Gözaltılar var

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'Swinger' çetesine operasyon: Gözaltılar var

Kayseri'de sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak birbirleriyle iletişim kurup para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı.

Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

'Swinger' yönetimiyle fuhuş yapan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamera ile kayıt altına aldıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları da saptandı.

Şüpheliler Ç.M., E.K., Ö.B., R.Ö., H.K., A.A., M.A. ve Z.T., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Swinger çetesine operasyon: Gözaltılar var

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