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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.12.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Suya gömüldü! Yer: Abant

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Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, göle uçtu. Otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla içeriden çıkıp, yüzerek göl kenarına geldi. Otomobil de soğuk havada güçlükle gölden çıkarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Abant Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İstanbul'dan tatil için Abant'a gelen Arzu D. yönetimindeki 34 HKZ 31 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, göle uçtu. Arzu D. ve yanındaki arkadaşı Mesut Y., suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. İki kişi yüzerek göl kenarına ulaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Soğuk havada ıslanan Arzu D. ve Mesut Y.'ye jandarma ekiplerince kıyafet verildi ve ekip aracına alındı.

OTOMOBİL SUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıç, sulara gömülmüş haldeki otomobile halat bağladı. Dalgıç, soğuk hava nedeniyle suda büyük zorluk yaşadı. Otomobil daha sonra halatla çekiciye bağlanıp gölden çıkarıldı.

Suya gömüldü Yer: Abant

ÇOK SAYIDA KAZA OLDU

Abant Tabiat Parkı'ndaki yolda çok sayıda araç kazaya karıştı. Bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrilerek ters döndü. Çok sayıda araç da yolun kenarında bulunan kanala düştü. Araçlar çekicilerle bulundukları yerlerden çıkarıldı. Kazalarda yaralanan olmadı.

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