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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - Fırat ALKAÇ - İSTANBUl
22.10.2018 - 23:29, Son Güncelleme:

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi aranırken Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest, kendisine ulaşan bir bilginin izini sürerek Sultangazi’de terk edilen diplomatik aracı buldu. Mercedes’i otoparka 7 Ekim’de, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda görevli bir ataşenin bıraktığı ortaya çıktı. Ataşe 18 Ekim’de başka bir araçla getirdiği ikisi büyük üç valizi, park halindeki Mercedes’e yükledi. Bu sırada yere bir gaz maskesi düştü...

WASHINGTON Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş dağılırken uluslararası medya dünden itibaren “Ceset nerede?” sorusuna odaklandı. “Denize mi atıldı, ormana mı gömüldü” tartışmaları sürerken 2 Ekim’den beri 4. Levent’teki Suudi Başkonsolosluğu önünde gelişmeleri izleyen Hürriyet muhabiri Eyüp Serbest’e çok kritik bir ihbar geldi.

Buna göre Sultangazi Devlet Hastanesi’nin hemen yanındaki 3 katlı İSPARK’a, 7 Ekim’de diplomatik 34 CC 1736 plakalı siyah renkli E 220 model bir Mercedes otomobil bırakıldı. İSPARK çalışanları, otomobili getiren Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ataşesi Muhammed Ö.’yü tanıyordu. Normalde aracı konsolosluk çalışanı Türk şoför Y.K. kullanıyordu ancak o gün yoktu. Muhammed Ö., daha önce de geldiği Mercedes’i giriş kata, en uç noktaya bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. İlginç olan ataşenin 18 Ekim günü diplomatik 34 CC 2665 plakalı BMW ile otoparka dönmesiydi.

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Bu aracı otoparka düzenli olarak Türk şoför Y.K. (üstte) bırakıyordu. Ancak 14 gün önce aracı getirenin konsolosluktaki Suudi ataşe Muhammed Ö. olduğu öğrenildi.

VALİZLERİ YÜKLEYİP DÖNDÜ

Muhammed Ö. ikinci gelişinde kullandığı bu otomobili bir önceki aracın önüne park etti. İkinci otomobilin bagajından ikisi çok büyük, biri daha ufak 3 valiz indirdi. Bu sırada otoparkta görevli M.Ö. kendisine yardım etti. Muhammed Ö. valizleri ilk Mercedes’e yüklerken bir yüz maskesi yere düştü. Muhammed Ö. maskeyi çöpe atıp valizleri bıraktıktan sonra otoparktan ayrıldı. 34 CC 1736 plakalı Mercedes, arka koltuğunda büyükçe bir karton poşet içinde iPhone kutusu ve kettle (su ısıtıcısı) ile bagajında 3 valizle otoparkta kaldı.

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

ATAŞE’nin ikinci kez otoparka geldiğinde BMW’den getirdiği üç valizi Mercedes’e yükleme anları da güvenlik kameralarınca tespit edildi.

OTOPARKÇI ŞÜPHELENDİ

Otoparkçı M.Ö. valizleri yüklerken şüphelenerek Muhammed Ö.’ye valizlerin içinde ne olduğunu sordu. Espriyle karışık, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi yok değil mi” dedi. Muhammed Ö. gülerek öyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak M.Ö. maskenin gördüklerinden farklı olmasından şüphelenmişti. Çöpten aldığı maskeyi tanıdığı bir doktora gösterdi. Doktor bu tip bir maskenin ağır kimyasalla çalışılacağı zaman takılacağını söyledi. Otoparkçı korkarak maskeyi çöpe attı.

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Otoparka 15 gün boyunca ne Muhammed Ö. ne de şoförü Y.K. uğradı. Üzeri toz kaplanan Mercedes, konsolosluk araçlarında arama yapılırken otoparktaydı. Hürriyet’in bilgi vermesi üzerine otoparka İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler de geldi. Otoparkın tüm kamera kayıtlarına el konuldu. Bagajında valizler olduğu bildirilen Mercedes koruma altına alındı.

Otoparka gelen polis ekipleri araçta inceleme için izin alınmasını bekledi. Ancak izin alınamadığı için inceleme yapılmadı.

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

20 GÜN ÖNCE JANT ALMIŞLAR

OTOPARKTA bulunan diplomatik plakalı Mercedes’in konsoloslukta görevli bir ataşeye ait olduğu ortaya çıktı. Bu bilgiyi otomobilin düzenli olarak bakıma götürüldüğü Kağıthane’deki özel servisin sahibi Hürriyet’e açıkladı. Konsolosluğa ait Mercedes marka otomobilin bakımını yapan Uygun Otomotiv’in sahibi Hüseyin Uygun, “Araç konsoloslukta çalışan ataşeye aitti. Sanırım ticaret ataşesi. İsminin Muhammed olduğunu biliyorum. Aracı şoförü Y. getiriyordu. Düzenli olarak her ay bakıma getiriyorlardı. Ücretlerini de düzenli ödüyorlardı. Bir de ataşenin ailesinin kullandığı ikinci bir otomobilleri vardı. Onu da zaman zaman getiriyorlardı” dedi. Otomobili kullanan ataşenin bir ay önce görev süresinin sona erdiği ve ülkesine döneceğinin söylendiğini aktaran Hüseyin Uygun, “Son olarak 20 gün önce jant almaya geldi şoförü. Niçin istediğini sorduğumda da, ‘Türkiye’den yeni bir araç aldık. Ataşe bey yeni araç için istedi. Otomobili ülkesine götürecekmiş’ dedi” diye bilgi verdi. (Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

DUBLÖR DE GETİRMİŞLER

ABD merkezli CNN International, Suudi gazeteci cinayetinden sonra Cemal Kaşıkçı’yı Suudi Başkonsolosluğu’ndan ‘çıkış yapmış gibi göstermek’ için gazetecinin kıyafetlerini giyen Suudi Mustafa el Medani’nin görüntülerini yayınladı. Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giydikten sonra takma sakal ve gözlükle Sultanahmet’e giden Medani, aynı gün geç saatlerde 15 kişilik ekiple birlikte ülkeden ayrılmıştı. CNN International’a konuşan bir Türk yetkili, Kaşıkçı’yı öldüren ekip içinde bir dublörün bulunmasının cinayetin planlı işlendiğine kanıt olduğunu söyledi. 57 yaşındaki Medani’nin vücudunun Kaşıkçı ile aynı ölçülerde olmasının Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra dublör kullanılmasının önceden planlandığına işaret ettiği aktarıldı.

 

 

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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